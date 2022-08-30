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Українські військові на півдні знищили понад 80 окупантів і 30 одиниць техніки

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Українські військові на півдні протягом доби знищили понад 80 російських загарбників.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Сили оборони завдали ударів по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах Херсонської області. Також ЗСУ завдали шість авіаударів по позиціях протиповітряної оборони противника.

Українським військовим вдалося знищити:

  • 82 російських військових;
  • зенітно-ракетну систему С-300,
  • 2 танки Т-72;
  • 11 гаубиць «Мста-Б»;
  • 3 реактивні системи залпового вогню «Град» та Ураган»;
  • важку вогнеметну систему «Солнцепек»;
  • самохідну артилерійську установку «Гіацинт-С»;
  • самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;
  • 120-мм мобільний міномет;
  • самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», протитанкову керовану ракету;
  • 6 одиниць броньованої техніки;
  • 3 склади боєприпасів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Також українські бійці знищили переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове.