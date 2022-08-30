Українські військові на півдні знищили понад 80 окупантів і 30 одиниць техніки

Українські військові на півдні протягом доби знищили понад 80 російських загарбників.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Сили оборони завдали ударів по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах Херсонської області. Також ЗСУ завдали шість авіаударів по позиціях протиповітряної оборони противника.

Українським військовим вдалося знищити:

82 російських військових;

зенітно-ракетну систему С-300,

2 танки Т-72;

11 гаубиць «Мста-Б»;

3 реактивні системи залпового вогню «Град» та Ураган»;

важку вогнеметну систему «Солнцепек»;

самохідну артилерійську установку «Гіацинт-С»;

самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;

120-мм мобільний міномет;

самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», протитанкову керовану ракету;

6 одиниць броньованої техніки;

3 склади боєприпасів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Також українські бійці знищили переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове.