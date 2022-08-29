Президент: Російським військовим настав час тікати

Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що російським військовим настав час тікати з української землі.

«Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так — на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити — російським військовим настав час тікати», — сказав він.

«Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію — що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, доки не звільнять усе, що належить Україні», — наголосив президент.