У Багдад ввели регулярні війська, у місті перестрілки. США спростували евакуацію посольства

У столиці Іраку Багдаді тривають перестрілки між прихильниками духовного лідера мусульман-шиїтів Муктади ас-Садра та армійськими частинами. У місто ввели війська регулярної армії.
Про це повідомляє AP.
Наразі відомо про щонайменше 10 загиблих і понад 100 поранених. Армії у сутичках з бойовим крилом Ас-Садра допомагають сили безпеки і поліція. Військові намагаються убезпечити «Зелену зону» — центральний район Багдаду, де розташовані іноземні та урядові обʼєкти.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що певна кількість озброєних людей увійшла в «Зелену зону» — там точаться бої.
Тим часом у Білому домі спростували інформацію про евакуацію персоналу посольства США. Наразі там не бачать у цьому необхідності. Там закликали уряд Іраку і прихильників Ас-Садра до діалогу.
- У столиці Іраку Багдаді масові заворушення почалися 29 серпня, після того, як впливовий духовний лідер мусульман-шиїтів Муктада ас-Садр заявив, що йде з політики. Ас-Садр виступав проти впливу США та Ірану, закликав до реформ та наполягав на дострокових виборах. Ас-Садр вважає, що жоден політик, який перебував при владі після вторгнення США у 2003 році, не може обіймати керівні посади.
- Після заяви Ас-Садра його прихильники почали штурмувати Президентський палац і будівлю уряду у «Зеленій зоні». Уряд вивів у місто війська, а іноземні організації почали часткову евакуацію. У Багдаді запровадили комендантську годину.