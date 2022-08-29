Зеленський нагородив орденом оператора телеканалу «Рада» Артема Веська. У 2014 році той ходив у футболці «вежливые люди»

У вівторок, 23 серпня, президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня українських журналістів, зокрема пʼятьох — із Луганської області. Серед них — оператор телеканалу «Рада» у Луганській області Артем Весько.

Його нагородили за «значні заслуги в зміцненні української державності, мужність і самовідданість, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів та сумлінне виконання професійного обовʼязку».

У 2014 році Весько ходив у футболці з сепаратистським логотипом «вежливые люди». Тоді він працював оператором Лисичанської ТРК «Акцент». «Бабель» попросив Веська прокоментувати нагородження, він запропонував звернутися на канал «Рада». Ми надіслали туди запит, відповідь опублікуємо окремо.

Згодом нам зателефонувала його дружина Катерина. Вона підтвердила, що Весько отримав орден. Ось як вона пояснила напис на футболці: «Ми не дуже розбирались, що там було в Криму. Він [Артем] ходив у цій футболці цілий день, поки одна людина не впізнала щось схоже [на сепаратистський логотип]. Ну і ніхто не знав тоді, що ця футболка означає. Багато нервів забрало, було багато розмов з СБУ. Так склалося».

Директор департаменту масових комунікацій Луганської ОВА Альбіна Кушелева уточнила, що «до травня Весько перебував у Лисичанську і двічі на день робив репортажі для національного телемарафону». Дати Веську нагороду рекомендували збори (правління) колективу Державного комітету телебачення і радіомовлення. Нагородний лист (документ є у розпорядженні «Бабеля») підписав директор компанії «Кінокіт» Сергій Самойленко (компанія співпрацює з телеканалом «Рада»).