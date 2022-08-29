Politico: США вважають, що ЗСУ мають «хороші шанси» на повернення південних територій

За оцінками чиновників Міністерства оборони США, Збройні сили України мають «хороші шанси» на повернення південних територій, захоплених росіянами.

Про це пише Politico з посиланням на двох неназваних чиновників.

США знають, що ЗСУ зруйнували основні мости через річку Дніпро в Херсонській області, що перерізало росіянам шляхи постачання. У Пентагоні удари ЗСУ по мостах, тилових базах, командних пунктах росіян бачать як підготовку «поля бою для контрнаступу».

Загалом у Пентагоні приємно вражені тим, як українські захисники використовують надану західну техніку, особливо реактивні системи HIMARS.