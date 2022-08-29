На Київщині у карʼєрі проводитимуть вибухові роботи. Влада просить не панікувати

Київська обласна військова адміністрація попередила громадян про заплановані на вівторок вибухи у карʼєрах у регіоні.

Тридцятого серпня на Шамраївському родовищі гранітів у Сквирській громаді Білоцерківського району проходитимуть технологічні роботи.

Через це жителі місцевості чутимуть вибухи.

Вибухові роботи також проводитимуть з 11:00 до 16:00 на території Богуславського карʼєра, що у Богуславській територіальній громаді Обухівського району.

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій», — зазначили в ОВА.