МЗС України вручило ноту турецькому послу через ймовірне перевезення Босфором російських С-300

Міністерство закордонних справ України вручило послу Туреччини ноту через ймовірне перевезення Босфором російських ракетних систем С-300ПМУ-2, які везло з Сирії судно Sparta II.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Ягмуру Ахмету Гюльдере вручили вербальну ноту. Заступник голови МЗС Микола Точицький заявив послу, що відповідно до положень Конвенції про режим проток, зафрахтоване міноборони росії судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.

Точицький звернувся із запитом до турецької сторони за інформацією щодо вантажу Sparta II, а також щодо заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції. Точицький наголосив, що Україна розраховує на дотримання турецькою стороною обіцянок про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів на час війни.