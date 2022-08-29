Reuters: «Талібан» домовляється з росією щодо закупівлі бензину

«Талібан» завершує переговори з росією щодо закупівлі Афганістаном бензину та бензолу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників Міністерства торгівлі Афганістану.

Речник Міністерства торгівлі та промисловості Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що офіційна делегація під головуванням Міністерства торгівлі перебуває у Москві та завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу та нафти.

Джерело з офісу міністра торгівлі та промисловості повідомило Reuters, що сторони «майже домовилися щодо бензину та бензолу». Зараз опрацьовують текст контракту.

Попри те що жоден іноземний уряд, включаючи російський, офіційно не визнає владу «Талібану», офіційне джерело повідомило журналістам, що в Афганістану є план, як все ж таки здійснити платежі. Співрозмовник відмовився розповісти Reuters, чи будуть використовувати для цього офіційні банки. А прессекретарі міністерств закордонних справ та енергетики росії не відповіли журналістам на запити про коментарі.