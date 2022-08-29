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Чехія передала Україні 72 радянських танки. За них вона отримає німецькі Leopard

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Чехія передала Україні 72 радянських танки. За них вона отримає німецькі Leopard

Німеччина передасть чеській армії 15 танків Leopard взамін на 72 радянських танки, які Прага передала Україні.

Про це повідомили глави урядів двох країн Олаф Шольц і Петр Фіала під час спільної пресконференції, пише Укрінформ.

«Нам вдалося досягти домовленості, що ФРН як компенсацію надасть Чехії 15 танків Leopard на заміну воєнного матеріалу, який ми передали Україні», — заявив Фіала.

Остаточна домовленість була досягнута під час переговорів у Празі, але початок було закладено раніше, влітку, під час візиту Фіали в Берлін. Перші танки прибудуть до Чехії до кінця року, поінформував глава уряду. Він назвав це «великим конкретним кроком» у двосторонній співпраці, яку обидві країни хочуть розвивати й надалі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц погодився, що цей крок посилить співпрацю в галузі оборони.