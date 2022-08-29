Початок тижня в Україні буде сонячним. На заході — прохолодно

Початок тижня в Україні буде сонячним і спекотним у більшості областей країни. На заході обіцяють прохолодну погоду, подекуди очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 30 серпня, короткочасні дощі очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. На заході країни температура вдень не перевищуватиме +27 °C. Майже така ж температура очікується і в центрі країни. На сході і півдні спекотно — до +33 °C. На півночі — до +28 °C.

Український гідрометеорологічний центр

У середу, 31 серпня, дощів не буде. Спека на сході і півдні триматиметься. На півночі та у центрі температура впаде до +25 °C, а на заході до +22 °C.

Український гідрометеорологічний центр