Прогноз погоди на вихідні: останні літні вихідні будуть дуже спекотними

Погода в останні літні вихідні буде спекотною у всіх областях України, подекуди ще й пройдуть грозові дощі.

Погода в суботу 27 серпня

У суботу на Волині, Житомирщині, Вінниччині, Сумщині, в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях стовпчики термометрів покажуть +29…+31 °С.

У Криму та південних регіонах країни очікується до +32 °С, а в Луганській, Харківській, Донецькій, Київській областях та на Закарпатті — +33…+34 °С. Нічна температура — +17... +20 °С.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Луганській областях.