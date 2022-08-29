Швеція виділяє Україні додаткову військову допомогу на понад $46 мільйонів

Премʼєр-міністр Швеції не повідомила подробиць про військовий пакет, але сказала, що він буде такий, як за попередньої допомоги — протитанкова зброя, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.

Цивільна частина пакету включатиме закупівлі української пшениці, що передадуть країнам, які мають нестачу продовольства, і це допоможе підняти економіку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який був на зустрічі з Андерссон, закликав Швецію надати країні гаубиці та снаряди. «Поки йде війна, ми проситимемо ще зброї. Кожен євро, кожна куля, кожен снаряд має значення», — сказав Кулеба журналістам.