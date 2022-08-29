Туреччина вперше за майже 40 років підніме вартість проходу через Босфор та Дарданелли

Туреччина підвищить впʼятеро вартість проходу через протоки Босфор та Дарданелли.

Про це пише турецьке видання Sabah.

Тариф піднімуть вперше за 39 років — з 1983 року. Видання стверджує, що дохід, який отримує Туреччина як плату за прохід, збільшиться за рік з $40 млн до $200 млн.

Конвенція Монтре, яка регулює судноплавство в зоні проток, передбачає підвищення зборів за маяк, медичне обслуговування та евакуацію торгових суден. Туреччина розраховує плату за прохід у французьких франках. Курс франка 1983 року встановили на рівні $0,8. Тепер через інфляцію та зростання цін на золото збори майже знецінилися, тому з 7 жовтня 2022 року курс франка встановлять на рівні $4.