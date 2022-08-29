У Києві зафіксували чергові температурні рекорди літа

У Києві 27 серпня — вперше за 142 роки — середньодобова температура повітря становила +24,6 °С, що на 0,2 °С вище від рекордного значення температури для цього дня 1943 року.

Про це 29 серпня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського .

Загалом кліматичну норму 27 серпня перевищено на 5,7 °С. Температура повітря цього дня в столиці не опустилась нижче +20,5 °С. Попереднє рекордне значення було в 1975 році й дорівнювало +18,3 °С.

28 серпня мінімальна температура повітря в Києві повторила рекордне значення 1943 року і становила 19,9°С.