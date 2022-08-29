Гібралтар повернув собі статус міста. Його присвоїла королева Єлизавета на честь ювілею

Британська заморська територія Гібралтар через 180 років повернула собі статус міста. Його присвоїла королева Єлизавета на честь ювілею коронації.

Про це пише BBC.

Гібралтар раніше вже мав статус міста — він отримав його 1842 року указом королеви Вікторії. Але потім чомусь цей статус зник.

Премʼєр Великої Британії Борис Джонсон назвав це «великою нагородою» і підкреслив, що статус міста для Гібралтару підкреслює його «багату історію та динамізм».

На честь ювілею заявки для отримання статусу міста подали 39 населених пунктів, і вісім із них отримали його. Сім розташовані на території Великої Британії, а восьмий — Стенлі — на Фолклендських островах. Гібралтар отримав статус міста додатково.

Статус міста часто асоціюється з наявністю собору, університету чи численного населення, але немає встановлених правил для його надання — він присуджується монархом за порадою міністрів. Набуття цього статусу майже ні на що не впливає, хоча часто може сприяти розвитку спільнот через появу на картах і є джерелом гордості для жителів.

Гібралтар є британською заморською територією з 1713 року, коли його було передано Великій Британії за мирним договором, підписаним після війни з Іспанією. Попри це, в Іспанії досі точаться суперечки з британцями за юридичний статус Гібралтару та прав на нього.