Росіяни вдарили ракетами по Харкову та обстріляли Оріхів і Нікополь. Є жертви

Війська росії завдали ракетного удару по центру Харкова, а також обстріляли Нікополь (Дніпропетровщина) і місто Оріхів (Запорізька область).

Харків

У Харкові впали дві ракети. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти поцілили у адміністративну будівлю — вона зруйнована.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що «приліт» був у Київський район, у триповерхову будівлю. Інформації про жертв наразі немає.

Нікополь

У Нікополі через обстріли загинула 67-річна жінка. Четверо людей поранені — це троє чоловіків та жінка. Троє з них у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Під обстріли, крім Нікополя, потрапили Синельниківський та Криворізький райони, а також Зеленодольськ. Ворог вів вогонь з «Градів», «Ураганів», «Смерчів» та важкої артилерії.

Оріхів

Російські війська 14 годин обстрілювали з реактивних систем та ствольної артилерії місто Оріхів.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про двох постраждалих дітей і жінку — їхню матір. У трирічного хлопчика та шестирічної дівчинки контузії. У їхньої матері черепно-мозкова травма.

За словами Старуха, за останні 6 годин по Оріхову було понад 200 «прильотів». Центр міста палає.