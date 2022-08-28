Російські війська завдали ракетного удару по Рівненщині. Є руйнування

Російські війська завдали ракетного удару по Рівненський області, повідомив керівник ОВА Віталій Коваль. Окупанти поцілили у військовий обʼєкт в районі міста Сарни.
За словами Коваля, інформації про жертв наразі немає. Більше деталей він пообіцяв згодом.
Місцеві Telegram-канали пишуть про щонайменше шість потужних вибухів і дві збиті ракети. Очевидці зняли на відео сліди в небі, схожі на роботу системи протиповітряної оборони.
Під час повітряної тривоги моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла про запуски ракет російськими винищувачами з території білорусі.