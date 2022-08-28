У Київській області горить торф. Влада закликає людей обмежити перебування на вулиці

У Вишгородському районі Київської області горять торфʼяники, через що у столиці стоїть запах гару.

Київська міська рада закликає жителів столиці, особливо мешканців Оболонського району, зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. На місцях пожеж вже працюють бригади ДСНС.

Також КМДА публікує поради на випадок задимленості.

ДСНС пізніше повідомило про імлу, яка не є якимось аномальним чи небезпечним явищем. Щодо пожеж, то торф горить у Бучанському районі, у селі Стоянка. У Вишгороді горять паливо-мастильні речовини та покришки. Загалом ситуація контрольована.