Український омбудсмен звернувся до слідчої комісії ООН через стендап російського найманця із черепом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до керівника групи із встановлення фактів Слідчої комісії ООН щодо України Оле Солванга та до Офісу генпрокурора через виступ російського найманця-пропагандиста ігоря мангушева з черепом у руках. Той заявляв, що череп належить полеглому захиснику «Азовсталі».

Лубінець повідомив, що передав відомості Солвангу, і заявив про необхідність фіксувати факти воєнних злочинів, до яких можна віднести виступ і заяви мангушева.

«Нагадаю, що коли люди гинуть під час війни, з їхніми тілами потрібно поводитися шанобливо та з гідністю, незалежно від того, чи загиблий є цивільною особою, чи військовослужбовцем. Останки невідомих осіб мають бути ідентифіковані. Повага до померлих — це не просто гуманізм і турбота про близьких загиблих. Це міжнародні стандарти, виконання яких гарантує, що загиблі не будуть поповнювати перелік зниклих безвісти», — зазначив він.

Що сталося?

28 серпня у соцмережах зʼявилося відео, як російський найманець ігор мангушев (псевдо «берег») влаштував стендап із черепом. Він заявив зі сцени, що це нібито голова одного із захисників «Азовсталі». Окупант публічно закликав до геноциду українців, казав, що «Україна має бути деукраїнізована», а її землі повернуто росії.