Британська розвідка: Указ путіна про збільшення збройних сил суттєво не допоможе росії у війні проти України

Указ президента росії володимира путіна про збільшення штатної чисельності військовослужбовців збройних сил рф навряд чи суттєво вплине на її спроможність воювати проти України.
Про це повідомляють у звіті Міністерства оборони Великої Британії.
«Залишається незрозумілим: чи росія спробує зробити це за рахунок рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову. Та в будь-якому разі в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе росії збільшити її бойові спроможності в Україні. Адже росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактників мало, а строковики, принаймні технічно, не зобов’язані виконувати завдання за межами території рф», — зазначають у британській розвідці.
- 25 серпня президент росії володимир путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців збройних сил до 1,15 мільйона. Відтак разом з новою кількістю військових загальна штатна чисельність зс рф буде 2 039 758 людей (889 тисяч з них — це штатний персонал). Путін доручив уряду виділити кошти на це. Указ набуває чинності з 1 січня 2023 року.