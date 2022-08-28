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Генштаб: У війні проти України росія втратила ще 250 своїх військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 28 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 46 750 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 1 942 танки;
  • 4 257 бойових броньованих машин;
  • 1 050 артилерійських систем;
  • 274 реактивні системи залпового вогню;
  • 148 засобів протиповітряної оборони;
  • 234 літаки;
  • 202 гелікоптери;
  • 3 171 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 838 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 99 одиниць спеціальної техніки;
  • 196 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.