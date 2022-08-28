Генштаб: У війні проти України росія втратила ще 250 своїх військових за добу

Станом на 28 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 46 750 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 1 942 танки;
- 4 257 бойових броньованих машин;
- 1 050 артилерійських систем;
- 274 реактивні системи залпового вогню;
- 148 засобів протиповітряної оборони;
- 234 літаки;
- 202 гелікоптери;
- 3 171 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 838 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 99 одиниць спеціальної техніки;
- 196 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.