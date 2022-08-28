У Харківській області за минулу добу російські обстріли вбили одну людину

Близько опівночі російські окупанти запустили дві ракети з міста Бєлгород. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та місті Південне в Харківському районі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків, а також — Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони. Снаряди пошкодили житлові будинки, обʼєкти промисловості, сталися лісові пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби 27 серпня в селищі Золочів Богодухівського району одна людина загинула. У селищі Донець Ізюмського району одна людина отримала поранення. У селище Слатине до лікарні відправили ще одного пораненого.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Армія рф намагалася наступати в районі села Довгеньке, але ЗСУ змусили ворога відступити із втратами.