Нігерія заборонила рекламу з іноземними акторами

У Нігерії заборонили використовувати іноземних моделей для зйомки в місцевій рекламі та запису закадрового голосу.

Про це пише Africanews.

У Федеральному уряді поясняють такий крок зацікавленістю в розвитку місцевих талантів.

«В усіх рекламних оголошеннях, рекламних і маркетингових комунікаційних матеріалах, націлених або розміщених у нігерійському рекламному просторі, повинні використовуватися лише нігерійські моделі та артисти, які озвучують кадри», — заявили в уряді. Рада з регулювання реклами Нігерії (ARCON) випустила відповідну директиву 22 серпня.

Розпорядження набирає чинності з 1 жовтня. Уряд Нігерії дав можливість усім поточним кампаніям тривати до кінця запланованого терміну.

«Проте Комісія зі стандартів реклами (ASP) не задовольнить наступні заявки на повторну перевірку для тривалого показу таких матеріалів», — зазначили в Раді з регулювання реклами.