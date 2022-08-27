Наразі на Харківщині немає потреби в евакуації людей, але план розробляють

Наразі підстав для обовʼязкової евакуації населення з території Харківської області немає, але плани її проведення в разі необхідності розробляються.
Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«По-перше, це планова підготовка, яку ми проводимо постійно з урахуванням воєнної обстановки. І, по-друге, це підготовка до зими: враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми повинні передбачити евакуацію з прилеглих до лінії зіткнення територій та міста Харкова. Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові», — сказав він.
Підставою для обовʼязкової евакуації може бути небезпека оточення міста або висока ймовірність того, що населений пункт потрапить в зону активних бойових дій.
«Наразі підстав для обовʼязкової евакуації з Харківської області та Харкова немає», — сказав Синегубов.
- Обовʼязкова евакуація в Донецькій області почалася з 2 серпня. Згодом віцепремʼєр і міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що евакуацію можуть запровадити ще в кількох регіонах — Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.
- За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, чиновники сподіваються, що до опалювального сезону в регіоні залишаться трохи більше ніж 200 тисяч людей. Їх держава зможе забезпечити теплом. Водночас наразі на Донеччині перебувають приблизно 350 тисяч жителів.
- 19 серпня віцепремʼєр і міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила, що з початку серпня з Донецької області евакуювали понад сім тисяч людей. Серед них майже 1,5 тисячі — діти.