Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники для розміновування берегової лінії і вже навчає цьому військових.

Про це Міністерство оборони Сполученого королівства оголосила 27 серпня.

Так, в Україну відправлять шість автономних пристроїв для пошуку мін, які допоможуть виявляти російські міни у водах біля берегів. Три з них нададуть зі складу у Великій Британії, а ще три закуплять у промисловості.

Легкий автономний автомобіль призначений для використання у мілководних прибережних умовах, ефективно працює на глибині до 100 метрів для виявлення, визначення місцезнаходження та ідентифікації мін. Перша група військових ВМС вже почала навчатись ними користуватись.

Міністр оборони Бен Уоллес сказав: «Це життєво важливе обладнання та навчання допоможуть Україні зробити свої води безпечними, допоможуть налагодити потік зерна в решту світу та підтримають Збройні сили України у їхньому прагненні захистити свою берегову лінію та порти».