Розвідка: У росії зараз складна ситуація з ракетами, залишилося не більше за 45% від того, що було до початку війни

У росії зараз «складна ситуація» з ракетами: залишилося не більше за 45% від тих ракет, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це в інтервʼю «РБК» розповів представник української військової розвідки Вадим Скібіцький.

«Особливо складна в них ситуація з «Іскандерами». Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж «Калібрами», це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються», — додав Скібіцький.