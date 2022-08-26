У Twitter зʼявилися подкасти

У соцмережі Twitter зʼявилися подкасти.
Про це компанія повідомила у своєму блозі.
Поки подкасти доступні лише англомовній аудиторії. Twitter додав у меню нову вкладку — Spaces. У ній знаходяться аудіокімнати, які йдуть у прямому ефірі або вже записані, а також самі подкасти. Слухачі можуть оцінити їх лайками або дизлайками.
У Spaces поки представлені «найпопулярніші подкасти у світі», які саме — у Twitter не вказують. Поки соцмережа їх тестує, коли вони стануть доступними для широкого загалу — невідомо.
- Напередодні окремий розділ із подкастами запустив YouTube.
- У серпні Spotify запустив подкасти в Україні.