СБУ затримала за державну зраду керівника Інституту підготовки юридичних кадрів Служби безпеки

СБУ повідомила про підозру у державній зраді тимчасовому виконувачу обовʼязків начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Про це інформує пресслужба відомства.

Наразі затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушення і притягнути до відповідальності інших причетних до злочину.