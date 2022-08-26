«Динамо» дізналося суперників у груповому турнірі Ліги Європи 2022/23

У Стамбулі 26 серпня відбулося жеребкування групового турніру Ліги Європи 2022/23. У другому за престижністю єврокубку Україну представлятиме київське «Динамо».

За результатами жеребкування «біло-сині» гратимуть у групі B із французьким «Ренном», турецьким «Фенербахче» та кіпрським АЕК, Ларнака.

Матчі першого туру Ліги Європи заплановані на 8 вересня. Груповий етап завершиться 3 листопада.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Команди, які посядуть другі місця у квартетах, вийдуть у стикові матчі, де зіграють із вісьмома клубами, що фінішували третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць опустяться в Лігу конференцій та зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.