«Гроші — не пріоритет». Baykar Makina заявила, що не продаватиме росії своє озброєння

Військова компанія Baykar Makina заявила, що за жодні гроші не продаватиме росії турецькі ударно-розвідувальні безпілотники Bayraktar TB2 та інші продукти свого виробництва. Компанія цінує відносини з Україною.

Про це BBC Russian заявив гендиректор компанії Халук Байрактар.

За його словами, турецькі безпілотники роблять «внесок у боротьбу України за незалежність, і компанія готова сприяти цьому».

«Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою нашого бізнесу», — наголосив Халук, мотивуючи відмову співпрацювати з рф.

«З Україною наша дружба і співпраця тривають уже багато років. Тому, скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх [дрони росії]», — зазначив Байрактар, назвавши агресію росії несправедливою.

«Ніщо не затьмарить нашу співпрацю з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла», — резюмував гендиректор компанії.

Раніше російський диктатор путін нібито пропонував турецькому президентові Реджепу Ердогану співпрацювати із Baykar Makina.