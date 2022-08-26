Координаторка ООН після атаки рф на Чаплине закликала «всі сторони» дотримуватися міжнародного права. В МЗС України відреагували

В МЗС України розчаровані відсутністю чіткої позиції офісу гумантарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун щодо ракетної атаки росії по залізничній станції у Чаплиному 24 серпня, у результаті якої було вбито 25 цивільних людей, зокрема двоє дітей.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Він нагадав, що міноборони рф публічно зізналося у скоєнні цього воєнного злочину і додав, що заклики високої представниці ООН до «всіх сторін» дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності.

«Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села», — зазначив Ніколенко.