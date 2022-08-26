У центрі Львова вночі обвалився житловий будинок. Жертв немає

Близько 01:30 у Львові, на проспекті Свободи, 23, частково зруйнувався багатоквартирний будинок — памʼятка архітектури, ніхто не постраждав.

Про це повідомили керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та пресслужба ДСНС.

Обвал зруйнував три квартири та два нежитлові приміщення. З будинку евакуювали 12 людей, серед них 4-річна дитина.

Рятувальники розбирали завали разом із кінологами. Станом на 4:57 роботи завершили. Тіл загиблих, потерпілих чи травмованих під завалами не виявили. Мешканці зруйнованого будинку відселення не потребували.

Ймовірною причиною обвалу в міськраді називають реконструкцію сусіднього будинку на проспекті Свободи, 21. Законність цих робіт перевіряють.

«У дворі сусіднього будинку проводились будівельні роботи. Там є декларація на початок виконання ремонтних робіт. Зі слів мешканців, місяць будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку № 23 і була опорою цього будинку. Це могло зменшили несучу здатність будівлі і призвести до обвалу. Але наголошую, висновки має зробити проектна компанія, яка сьогодні буде працювати на місці. Зараз з’ясовуємо інформацію, яка саме компанія проводила роботи та кому належить ця ділянка, де вони проводились», — повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

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Загалом у триповерховому житловому будинку на проспекті Свободи, 23, є 14 квартир. Газ та електрику по всьому будинку тимчасово відімкнули.