Правоохоронці повідомили про підозру ще одному військовому рф, який убивав цивільних на Київщині

Українські правоохоронці ідентифікували російського військового, який убивав цивільних пострілами в спину на Київщині. Йому повідомили про підозру.

Про це розповіли в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року пʼятеро військовослужбовців рф на автомобілі з літерою V та надписом «Танковий спецназ RUS» приїхали до підприємства поблизу села Мрія Бучанського району Київської області.

До окупантів вийшли двоє цивільних без зброї — власник та охоронець підприємства. Росіяни переконались у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, і дали чоловікам можливість піти. Але щойно люди відійшли на декілька метрів, підозрюваний разом із поки невстановленим російським армійцем відкрили вогонь із автоматів у спину цивільним та вбили їх. Мирні українці отримали щонайменше 12 вогнепальних поранень.

Після цього росіяни зайшли до приміщення підприємства та викрали цінні речі. Награбоване вони завантажили в автівку. Камери відеоспостереження зафіксувала цей злочин.

Правоохоронці ідентифікували одного із російських злочинців. Старшому лейтенанту 5 окремої гвардійської танкової Тацинської червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил рф заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 КК України).