ЗСУ за добу ліквідували 400 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 184 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 46 250 осіб, зокрема 400 за останню добу.
Також окупанційна армія недорахувалася:
- 1 936 танків;
- 4 251 бойову броньовану машину;
- 1 040 артилерійських систем;
- 272 реактивні системи залпового вогню;
- 148 засобів ППО;
- 234 літаки;
- 202 гелікоптери;
- 834 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 196 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 162 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
- 99 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- Російський диктатор путін 25 серпня підписав указ, яким з 1 січня 2023 року збільшує штатну чисельність армії на 137 тисяч осіб. Таким чином, загальна кількість особового складу має сягнути 1,15 млн осіб. У відповідь на це перший заступник спікера бюро Держдепу з міжнародних звʼязків із громадськістю Ведант Патель наголосив, що підтримка України Вашингтоном залишається непохитною попри будь-які зовнішні загрози.