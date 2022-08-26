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ЗСУ за добу ліквідували 400 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 184 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 46 250 осіб, зокрема 400 за останню добу.

Також окупанційна армія недорахувалася:

  • 1 936 танків;
  • 4 251 бойову броньовану машину;
  • 1 040 артилерійських систем;
  • 272 реактивні системи залпового вогню;
  • 148 засобів ППО;
  • 234 літаки;
  • 202 гелікоптери;
  • 834 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 196 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 162 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

  • Російський диктатор путін 25 серпня підписав указ, яким з 1 січня 2023 року збільшує штатну чисельність армії на 137 тисяч осіб. Таким чином, загальна кількість особового складу має сягнути 1,15 млн осіб. У відповідь на це перший заступник спікера бюро Держдепу з міжнародних звʼязків із громадськістю Ведант Патель наголосив, що підтримка України Вашингтоном залишається непохитною попри будь-які зовнішні загрози.