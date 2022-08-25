МВС: До навчального року в офлайн-режимі готові понад 50% шкіл

В Україні трохи понад 50% шкіл готові до відновлення навчального процесу в офлайн-режимі.
Про це в ефірі національного марафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
За словами Єніна, найкраща ситуація з підготовкою навчальних закладів до навчання в офлайн-форматі у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях. Там укриттями забезпечені майже 80% навчальних закладів.
Найгірша ситуація з гарантуванням безпеки навчального процесу в Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Сумській областях.
- Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що наразі в Україні приблизно 41% закладів освіти мають можливість розпочати навчання у традиційному форматі — офлайн.
- Освітній омбудсман Сергій Горбачов заявив, що більшість батьків хочуть залишити дистанційну форму навчання з 1 вересня. Також у школах досить низький показник обладнаних сховищ.
- Уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.