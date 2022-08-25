МВС: До навчального року в офлайн-режимі готові понад 50% шкіл

В Україні трохи понад 50% шкіл готові до відновлення навчального процесу в офлайн-режимі.

Про це в ефірі національного марафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За словами Єніна, найкраща ситуація з підготовкою навчальних закладів до навчання в офлайн-форматі у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях. Там укриттями забезпечені майже 80% навчальних закладів.

Найгірша ситуація з гарантуванням безпеки навчального процесу в Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Сумській областях.