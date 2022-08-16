Міносвіти: Лише 41% закладів готові до початку навчального року

Лише 41% закладів в Україні готові до навчального року в умовах війни.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявили, що всього в Україні перевірили готовність 80% закладів.

За словами Шкарлета, форма навчального процесу залежатиме від ситуації з безпекою, а вирішальний голос матимуть батьки. Коментуючи інформацію про те, що адміністрації шкіл нібито змушують батьків підписувати угоду, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій вони не матимуть жодних претензій до адміністрації школи чи співробітників, Шкарлет сказав: «Це взагалі якась самодіяльність, оскільки за будь-якої ситуації...«батьки, якщо привели дитину до школи... школа відповідає за дитину».

Своєю чергою, Монастирський наголосив, що при офлайн-форматі навчання відповідальність за безпеку несе адміністрація навчального закладу. Глава МВС зазначив, що за підготовку закладів освіти до безпечного навчального процесу насамперед відповідальні органи місцевої влади.

Найгірша ситуація з готовністю до безпечного нового навчального року, за словами Монастирського, у Миколаївській та Полтавській областях, найкраща — у Львівській, Чернівецькій областях та у Києві.