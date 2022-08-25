Екскерівники «Антонова» завдали підприємству збитків майже на мільярд гривень

Колишнє керівництво державного підприємства «Антонов» завдало збитків компанії на загальну суму близько мільярд гривень.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Збитки були завдані в період з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2022 року, повідомив в. о. генерального директора підприємства Євген Гаврилов за підсумками державного аудиту.

За його словами, прямі збитки становлять 16,5 мільйона гривень. Через бездіяльність керівництва підприємство недоотримало понад 840 мільйонів гривень, сума необґрунтованих додаткових витрат сягнула майже 51 мільйона. Він зазначив, що після отримання результатів держаудиту прокуратура ініціювала 9 кримінальних справ проти колишнього керівництва компанії.

Гаврилов пояснив, що серед зафіксованих порушень — завищені витрати, непрозорість виконання деяких фінансових операцій, неефективне розпорядження майном, недоотримання доходів.

«Авіаційне пальне закуповувалося не у виробників, а у посередників. У результаті підприємство переплатило майже 9 мільйонів гривень. Підприємство також придбало компʼютерний томограф за 23,5 мільйона гривень, який понад рік не використовувався», — зазначив Гаврилов.

Він додав, що значних збитків ДП «Антонов» зазнало через вторгнення рф — знищені частина повітряного флоту та обʼєкти інфраструктури аеропорту в Гостомелі.