Повітряні сили: Росія на День Незалежності України багато разів імітувала удари з авіації

Росіяни на День Незалежності України 24 серпня здійснювали багато імітаційних ударів з авіації.

Про це під час брифінгу 25 серпня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вчора, попри велику кількість повітряних тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Близько 200 авіавильотів за добу 24 серпня. Противник в основному застосовував для атак України дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які носять ракети Х-22. [...] Зафіксовано вісім прильотів цих ракет, також противник застосовував РСЗВ «Торнадо». Кількість тривог зумовлена тим, що, крім ракетних ударів, росія здійснювала багато імітаційних вильотів. Наприклад, вильоти групи літаків в основному з аеродрому «Шайковка» [Калузької області] та району півночі Каспійського моря. Літаки злітали, робили маневри у повітрі, імітували завдавання ракетного удару. У такий час, безумовно, оголошували повітряні тривоги», — розповів Юрій Ігнат.

Довкола кордонів України знаходиться угруповання понад 400 бойових літаків рф, 360 вертольотів (з них понад 150 — ударні). Росія постійно застосовує винищувачі, які контролюють повітряний простір рф, білорусі, окупованих територій та акваторії морів. Також постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А50, які забезпечують дії російської авіації.