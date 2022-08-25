Starlink знизив вартість передплати для українців зі $100 до $60 на місяць

Компанія Starlink 24 серпня знизила ціну своїх послуг для українців. Один з клієнтів Starlink Родіон Рожковський опублікував лист, який свідчить, що ціна місячної підписки в Україні зменшилася.
Про це пише ain.ua.
Термінал супутникового інтернету від Starlink коштує $499. Після покупки клієнт має заплатити щомісячну передплату — $100. У День Незалежності України компанія повідомила українців про зниження вартості послуг. Нова ціна передплати на Starlink в Україні — $60.
«З 24.08.2022 Starlink знижує вашу щомісячну плату за обслуговування до $60. Зниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів», — йдеться у листі.
- 22 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на спільному брифінгу з державним секретарем Польщі з питань цифровізації Янушем Цешинським повідомив, що загальна кількість Starlink в Україні тепер сягає 18 000 — це більше, ніж у будь-якій країні Європи.