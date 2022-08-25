ISW: З 21 березня ЗСУ відбили в окупантів територію завбільшки з Данію

Від 21 березня (орієнтовна дата найглибшого просування російських військ в Україну) окупанти втратили приблизно 45 тис. км² захопленої території — це площа більша за розміри Данії.

Про це пишуть в американському Інституті вивчення війни (ISW).

З часу відновлення наступальних операцій у липні, за останні 39 днів, окупанти завоювали лише один відсоток від втраченого. Це — близько 450,84 км² території, що дорівнює приблизно площі Андорри.

В ISW зазначають, що російські війська не можуть перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні, а їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації.

Водночас міністр оборони росії сергій шойгу на зустрічі з міністрами оборони країн-учасниць Шанхайської організації заявив, що «російські війська будуть знижувати темпи наступальних операцій в Україні, свідомо намагаючись мінімізувати жертви серед мирного населення».

Шойгу також сказав, що «операції в Україні йдуть за планом» і що російські сили досягнуть усіх поставлених цілей.

Це може означати спробу міноборони рф пояснити та виправдати незначні досягнення російських військ в Україні за останні шість тижнів, йдеться у звіті.