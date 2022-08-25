Що у світі писали про війну в Україні 24 серпня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

The Washington Post опублікувала черговий матеріал із серїі «Ставка росії», цього разу про те, як Україні вдалося вберегти Київ від захоплення. У матеріалі йдеться про перші тижні повномасштабного вторгнення, коли путін планував бліцкриг, захопити столицю та встановити в Києві маріонетковий уряд. Незважаючи на те, що лідери країни недооцінювали ймовірність повномасштабного вторгнення, ЗСУ проводили необхідну підготовку, що дозволило вистояти після початкового обстрілу авіацією рф. Щоправда, у середині березня захисники Києва лишилися без артилерійських боєприпасів, адже спочатку США надали Україні переважно портативну зброю, зручну для партизанської війни, бо вважали, що росія швидко захопить владу. Видання пише, що попри дефіцит зброї та раптовість атаки, вирішальними для українців стали воля до відстоювання незалежності та знання місцевості навколо Києва. Важливою була й цілеспрямованість лідерів держави, зокрема президента Зеленського, який, попри все, вирішив залишитися у столиці. Цікаво, що в перші години наступу Україні пропонували капітулювати ― як безпосередньо адміністрація путіна, так і міністр оборони білорусі.

Politico пише про основні інструменти України в інформаційній війні. Видання описує чотири основні тактики Києва, які багато в чому запозичені з «підручника» кремля. Перший інструмент ― контроль наративу, в рамках якого Україна з перших днів повномасштабної війни максимально посилила присутність президента Зеленського, різних міністерств та інших офіційних структур і осіб у соцмережах. Друга тактика ― розділення інтернету: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проводить кампанію ізоляції російської цифрової екосистеми, завдяки чому з росії пішло чимало цифрових сервісів. По-третє, Україна залучила тисячі хакерів по всьому світу до «ІТ-армії», яка атакувала російські ресурси, державні ЗМІ та злила багато персональних даних в інтернет. Ця тактика, пише Politico, схожа на тактику кремля, який багато років використовує хакерів для своїх цілей. Нарешті, четверта тактика ― залучення штучного інтелекту для досягнення військових і цивільних цілей. Україна використовує програми Palantir і Clearview AI, які в багатьох західних країнах мають репутацію на межі законності. Критики такого програмного забезпечення вважають, що його масове використання може легко призвести до порушення права користувачів інтернету на конфіденційність.

Путін думає, що його кампанію в Україні врятує холодна зима, пише Reuters. Суворий зимовий клімат уже допомагав росії досягати військових цілей ― наприклад, під час війни з Наполеоном чи у протистоянні Гітлеру. Тепер путін сподівається, що дорога електроенергія і брак ресурсів цієї зими змусять ЄС натиснути на Україну, щоб укласти перемир’я з рф на вигідних для кремля умовах. Цю стратегію Reuters підтвердили два анонімні джерела з кремля, які також говорять, що росії буде складно продовжувати війну після зими. Одне з джерел також вважає, що прийнятні умови для кремля ― віддати росії весь Донбас і забезпечити «військовий нейтралітет» Києва. Ці умови є абсолютно неприйнятними для України, тому сподіватися на мирні переговори найближчим часом не варто, говорять експерти. Але серед експертів є також інші думки: що нібито через страх ядерної ескалації Захід може змусити Україну погодитися на невигідні умови або що Україна опиниться в ситуації, коли чверть її території фактично контролюватиме росія, ідеться в матеріалі. Отже, багато що залежатиме від спроможності західних союзників зберегти єдність у питанні всебічної підтримки України.