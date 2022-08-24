Apple 7 вересня презентує iPhone 14, Watch Series 8 та інші пристрої

Компанія Apple 7 вересня презентує нову лінійку смартфонів iPhone 14, смарт-годинник Apple Watch Series 8, а також оголосить дату релізу iOS 16 та інших прошивок.

Як пише The Verge, компанія надіслала журналістам офіційного листа із запрошенням на презентацію.

Вона пройде в Театрі Стіва Джобса, у кампусі Apple Park. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом.