Apple 7 вересня презентує iPhone 14, Watch Series 8 та інші пристрої

Компанія Apple 7 вересня презентує нову лінійку смартфонів iPhone 14, смарт-годинник Apple Watch Series 8, а також оголосить дату релізу iOS 16 та інших прошивок.
Як пише The Verge, компанія надіслала журналістам офіційного листа із запрошенням на презентацію.
Вона пройде в Театрі Стіва Джобса, у кампусі Apple Park. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом.
- Bloomberg раніше писав, що стандартний iPhone 14 буде схожим на попередню модель, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової версії iPhone і додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.