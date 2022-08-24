Вторгнення росії завдало природі України збитків на майже 400 мільярдів гривень

Вторгнення росії завдало природі України збитків на 395 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

За шість місяців війни зафіксовано понад 2 тисячі фактів збитків, завданих навколишньому середовищу. Зокрема, збитки внаслідок забруднення повітря становлять 176 мільярда гривень, збитки водним ресурсам сягають 106,3 мільярда, а ґрунтам — 8,8 мільярда.

«Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити за заподіяне українському народу», — наголосили у відомстві.