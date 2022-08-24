ГУР: Росія відправляє моряків та бійців ракетних військ рф воювати у піхоті. Поки погодилися лише 1% російських ракетників

Через великі втрати армія росії проводить набір у підрозділах ракетних військ стратегічного призначення та у морській піхоті збройних сил рф.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.
Але набір на війну в Україні проходить не дуже вдало. Станом на 22 серпня воювати проти України готові лише 1% військовослужбовців ракетних військ рф від загальної кількості необхідного особового складу.
За даними українських розвідників, командири російської морської піхоти скаржаться, що через використання їхніх військових не за призначенням вони втрачають спроможності для виконання завдань під час морських десантних операцій.
Перед відправкою на фронт російські моряки проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів.
- Російське видання «Верстка» писало, що «Приватна військова компанія Вагнера» завербувала в російських колоніях щонайменше півтори тисячі вʼязнів для участі у війні проти України.
- Головне управління розвідки МОУ підтверджує, що через значні втрати у війні з Україною та брак охочих воювати росія рекрутує новобранців у місцях позбавлення волі. Усім їм обіцяють амністію через пів року «служби».
- Безробітним росіянам, які перебувають на обліку у центрах зайнятості, також пропонують укласти контракт та поїхати на війну в Україну.