У ЄС визнали виконання Україною однієї з умов для початку перемовин про членство

У Європейському Союзі визнали, що Україна виконала одну з умов для початку перемовин про членство в ЄС. Йдеться про призначення переможця конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це в інтервʼю «Європейській правді» повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Я хочу відзначити, що зараз українська влада просувається якнайшвидше саме за критеріями щодо боротьби з корупцією та втіленням судової реформи. Ви нарешті призначили голову Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП)», — зазначив він.

За його словами, умова призначити голову САП виконана. Маасікас зазначив, що Україна має прогрес і в судовій реформі, зокрема перезапуску Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Процес відбору нового глави НАБУ готовий до запуску. Є також позитивний розвиток у пошуку нового очільника агенції з повернення активів. Ви знаєте, що корупційний імідж України у світі був однією з проблем, з якими стикалася ваша держава. І я дуже радий, що саме у цій сфері зараз є швидкий прогрес», — підкреслив він.