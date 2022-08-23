У Європі вперше продали конфісковану яхту підсанкційного російського олігарха

У Гібралтарі продали першу конфісковану яхту підсанкційного російського олігарха.

Про це пише Bloomberg.

Пʼятипалубна 72-метрова яхта Axioma належала підсанкційному мільярдеру Дмитру Пумпянському. Це перша суперʼяхта, виставлена ​​на публічний аукціон після того, як вторгнення росії в Україну змусило країни заарештовувати розкішні судна в портах по всьому світу. Ставки та відомості про учасників торгів є конфіденційними. Після завершення угоди про продаж інформацію опублікують.

Пумпянський володів часткою в компанії «ТМК» — найбільшому виробнику труб в росії. Його продукцію використовував «Газпром» для будівництва «Північного потоку — 2». Санкції проти Пумпянського запровадили Євросоюз 10 березня, а через пʼять днів — Велика Британія. Влада Великої Британії оцінювала статки Пумпянського у $2,1 мільярда.

Попри конфіскацію, як пише BBC, кошти від продажу яхти підуть банку JP Morgan, де яхта перебувала як завдаток.