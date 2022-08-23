У Бєлгородській області знову вибухає склад боєприпасів. Влада каже про «ефект лінзи»

У Бєлгородській області росії у районі села Тимонове Валуйського округу вибухає склад боєприпасів, який вже детонував 18 серпня.
Губернатор області Вʼячеслав Гладков заявив, що спрацював «ефект лінзи» — нібито через спеку «сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери». Він стверджує, що жертв немає, а мешканців району евакуюють у санаторій «Червона Поляна». Частина росіян самостійно поїхали до інших населених пунктів.
Влада стверджує, що ситуація під контролем.
- 18 серпня склад боєприпасів у районі села Тимоново вибухав майже весь вечір. Окупанти не повідомляли про масштаби руйнувань і кількість жертв, проте відео місцевих жителів вказували на значну детонацію.