Батьків прийомних дітей можуть позбавити прав опіки через відмову від обовʼязкової евакуації

Родини, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей, можуть втратити право опіки, якщо відмовляться від обовʼязкової евакуації.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу МінТОТ. Якщо опікуни відмовляться евакуюватися, уряд доручить виховання більш відповідальним людям — у безпечних регіонах, куди відправлять малечу.
Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба — на підставі інформації місцевих органів влади про прийомні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу, родини патронатних вихователів та заклади, у яких діти можуть перебувати цілодобово.
- Обовʼязкова евакуація в Донецькій області почалася з 2 серпня. Згодом віцепремʼєр і міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що евакуацію можуть запровадити ще в кількох регіонах — Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.
- За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, чиновники сподіваються, що до опалювального сезону в регіоні залишаться трохи більше ніж 200 тисяч людей. Їх держава зможе забезпечити теплом. Водночас наразі на Донеччині перебувають приблизно 350 тисяч жителів.
- 19 серпня віцепремʼєр і міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила, що з початку серпня з Донецької області евакуювали понад сім тисяч людей. Серед них майже 1,5 тисячі — діти.