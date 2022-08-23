«Чим більше ми вбʼємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям». МЗС Казахстану викликало посла України через цитату Ратушного

Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла України Петра Врублевського і висловило йому протест. Причиною стали слова Врублевського про росіян.

Про це йдеться на сайті МЗС Казахстану.

В інтервʼю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову 21 серпня посол України сказав: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вбʼємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

«Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв з діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не мають завдавати шкоди дружнім відносинам між державами», — зазначили в МЗС Казахстану.

Тим часом блогер прибрав висловлювання посла з інтервʼю на Youtube. Але вирізаний шматок уже розійшовся по кремлівських ЗМІ та соцмережах. Зокрема, його опублікувала речниця МЗС рф марія захарова.