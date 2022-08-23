Росіяни розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях. Там про «Зеленського — наркомана» і «Крим, який не знає вибухів»

Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення у тому, що росія нібито не бʼє по мирному населенню, а «за Україну все вирішують куратори зі США».

Документ 23 серпня оприлюднила українська військова розвідка.

Цей «документ» розповсюджується виключно серед інструкторів, афілійованих з керівництвом «единой россии». Згідно з «методичкою», окупантам дозволено «збір матеріальних коштів у населення». Натомість, суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти (у тому числі, герметично упаковані) через часті випадки отруєння.

Документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам, і типовими відповідями з додатковими розʼясненнями. Наприклад:

Росія буде нас бомбити? — «Ні, рф виконує високоточні удари по військових обʼєктах (українські новини є хибними)».

Я не хочу жити в рф — «Ви просто боїтеся. Росія — країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції)».

Чому російська армія займається мародерством? — «Російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати, що це людський фактор, і все)».

Кажуть, що в рф злидні — «Це брехня, в рф майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль».

Нам розповідали про Бучу — «Це фейк від Зеленського».

Невже Зеленський нас ненавидить? — «Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори зі США (згадати, що він наркоман)».

Чому військова техніка знаходиться поруч з будинками? — «З метою вашого захисту і безпеки».